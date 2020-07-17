مرام تجمع التراث المصري والفلسطيني في "يا مسافر"

تبدأ الفنانة الفلسطينية مرام تصوير أغنيتها الجديدة "يا مسافر"، الأسبوع المقبل، على طريقة الفيديو كليب.



الأغنية من كلمات هيثم عبدالشافي، وألحان نبيل جودة، وتوزيع حسام حايك، ومن المقرر طرحها على عدد من المنصات الغنائية الإلكترونية قريباً.





وتجمع الأغنية بين التراث المصري والفلسطيني لتصنع حالة موسيقية تمزج بين روح الفلكلور المصري والموسيقى الفلسطينية.

وانتهت مرام من وضع اللمسات الأخيرة على تسجيلات أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 8 أغانٍ باللهجات الفلسطينية والمصرية والمغربية واللبنانية.

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وتتعاون في الألبوم مع عدد كبير من صناع الأغنية في الوطن العربي، من بينهم نبيل جودة، حسام حايك، محمد العشي، هيثم عبدالشافي، فادي عادل، شريف قاسم، عبدالوهاب الرافعي، خالد الناصري، يوسف كريران، أحمد مصطفى، أحمد شعتوت، إيلي حنا، صونيا خضر، منى عبدالعزيز.

وتخوض مرام تجربة التلحين لأول مرة في أغنية "يمكن" من كلمات الشاعرة الفلسطينية صونيا خضر وتوزيع فادي عادل.

مرام طرحت العام الماضي أغنيتين على طريقة "السينجل" هما "ناويلي الأذية" كلمات محمود التوني وألحان محمد مصطفى وتوزيع أحمد شعتوت، و"بيكلموني" كلمات منى عبدالعزيز وألحان أحمد مصطفى وتوزيع أحمد شعتوت.



