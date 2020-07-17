عمر كمال يخرج من "زنزانة 7".. وإيهاب فهمي يكشف تفاصيل الفيلم

يعيش الممثل المصري إيهاب فهمي حالة من النشاط الفني، إذ انتهى مؤخراً من تصوير مشاهده ضمن فيلم "زنزانة 7"، الذي ينتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وروّج فهمي لفيلمه الثاني "عيد جواز" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" بنشره ملصقاً دعائياً يجمعه بالفنانة دوللي شاهين.

وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، قال فهمي إنَّ فيلم "رنزانة 7" استغرق وقتاً طويلاً في التصوير بسبب الظرف الاستثنائي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





وأشار إلى أن الفيلم بطولة جماعية تضم إلى جانبه أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وأحمد التهامي.

وكشف أنّه يقدِّم شخصية رجل أعمال يحاول أن يأخد كل شيء بأي وسيلة، لكنها ليست شخصية "شريرة مطلقة" ولكن لها جوانب إنسانية.

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وكان فيلم "زنزانة 7" مهدداً بالإيقاف من قِبل نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، بسبب مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في العمل.

وأكد الفنان إيهاب فهمي أنَّ نقابة المهن الموسيقية أوقفت عمر كمال عن الغناء وبالتالي لا يمكن مخالفة قرارها، مؤكداً أنَّ كمال لن يشارك في الفيلم.





وعن فيلم "عيد جواز"، قال فهمي إنَّ قصة الفيلم غريبة وجديدة ومختلفة على السينما المصرية، و هو ينتمي إلى نوعية الأفلام التي يتم تصويرها في موقع تصوير واحد، وهو يفضِّل هذه النوعية من الأفلام وتشاركه البطولة الفنانة دوللي شاهين.

وقال فهمي وهو مدير المسرح القومي إن قرار الحكومة المصرية بإعادة تشغيل المسارح والسينمات بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية "سليم جداً".

وأوضح "أن الحياة يجب أن تعود وستعود بإذن الله، وسننتصر على كورونا وعلينا أن نتعايش معه".

ولفت إلى أن المسرح القومي سيفتح أبوابه للجمهور في ثاني أيام عيد الأضحى بعرض مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ.