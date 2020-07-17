شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي عقب وصولها مصر مرتدية الكمامة: افعل ما يجعل روحك تتألق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها البالغة عقب وصولها إلى مصر، مساء اليوم الجمعة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة عقب وصولها إلى القاهرة، معلقة: "الماضي هو مكان عودتي.. ليس مكان إقامة.. افعل ما يجعل روحك تتألق.. الحب.. القاهرة.. ميكي ماوس".

كما نشرت هيفاء وهبي عبر خاصة الاستوري مقطع فيديو جديد، عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، بعد أيام من تصاعد الخلاف بينها وبين مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعدما أثار جدلا واسعا على منصات السوشيال ميديا عقب إعلانه الزواج منها في السنوات الماضي.

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية كمامة سوداء ضمن التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما حرصت على نشر صور ومقاطع فيديو من داخل مطار القاهرة، وأثناء نزولها من الطائرة.



هيفاء وهبي

ونشرت هيفاء وهبي، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو تزامنا مع وصولها إلى مطار القاهرة الدولي معلقة: "مطار القاهرة الدولي".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (1)

وأثارت تصريحات محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، حول الزواج منها، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قاله، فيما دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج "العدالة لهيفاء وهبي" تضامنًا مع الفنانة الشهيرة.



هيفاء وهبي عبر إنستجرام (2)

وفى سياق آخر ردت هيفاء وهبي على تصريحات مدير أعمالها السابق محمد وزيري التي ذكرها في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بأنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017، حيث كتبت هيفاء وهبي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلة: "كذاب".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (3)

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وفي وقت سابق، نفى محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، ما ذكرته الفنانة خلال أحاديثها لوسائل الإعلام المختلفة، موضحاً أنه كان على وفاق مع الفنانة حتى عام 2019، وبدأت الأزمة عندما جاء تصوير فيلم أشباح أوروبا، قائلا: "شخصية دخلت بيننا وبعدها رفضت العمل في الفيلم".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (4)

وأكمل وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه تزوج هيفاء وهبي منذ عام 2017 وكانت العلاقة متوترة قبل الدخول في تصوير الفيلم، موضحًا أنهم قاموا بتصوير أول أسبوعين وتفاجأ بعدها أنها لن تسافر إلى أوروبا لتصوير الفيلم.



هيفاء وهبي عبر انستجرام (5)

وتابع محمد وزيري، من بعد رفضها تصوير الفيلم بدأت الخلافات، وكان هناك غرامات ترفض بسبب تعطيل التصوير، وبعدها لم ننفصل وكنا نعيش في نفس المنزل، قائلا: "بعدها طلبت السفر إلى الخارج وأكدت أنها عندما تعود ستعلن الانفصال رسمياً في فبراير من هذا العام".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (6)

وأوضح محمد وزيري أنه لم يريد إعلان الزواج من هيفاء وهبي، وقبل أن يقال عنه بأنه مدير أعمالها، وكان زوجها وقتها، موضحًا أن هيفاء لديها سيدة مديرة أعمالها، قائلاً: "كانت علاقتي بيها طوال الوقت هو الاهتمام به ولدي قسيمة الزواج الخاصة بنا وقدمتها للمحكمة".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (7)

وأردف محمد وزيري، أنه طلب من الفنانة الحضور لمشاهدة الفيلم، وكان ذلك في فبراير من العام الحالي، ومن بعد ذلك الاتصال لم ترد علي اتصالاتي، قائلاً: "من بعدها استعنت بالمحامين وقررت التزام الصمت لأنها زوجتي ولن أقبل بأن أظهر وأتحدث أمام الجميع، لن أكن مدير أعمالها وكذلك كما أدعت بوجود توكيل كما أنني لم أهددها هوا في أيه عند هيفاء عشان أهددها".



هيفاء وهبي عبر انستجرام (8)