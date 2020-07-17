شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو بعد ظهوره الساخر مع كيت وينسليت: كفاية بقي إهانة للزملاء "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان الكوميدي شيكو، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بالصورة الجرافيك التي صممها "محمد جابر" له، والتي ظهر فيها بجوار النجمة العالمية كيت وينسليت في إحدى مشاهدها بفيلم تيتانيك بدلاً من النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

وكتب شيكو، على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، "كفاية بقي إهانة للزملاء"، وسرعان ما حصد عدد كبير من التعليقات الساخرة من أصدقائه المشاهير مثل الفنان محمد محمود عبد العزيز.

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ويظهرالفنان شيكو خلال أحداث فيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى كضيف شرف فى العمل ويجسد دورعفريت من عشيرة الجن ويحب منة شلبى قبل زواجها من "هنيدى" فى الفيلم، ويحاول أن يقف فى طريق هنيدى ومنة، حينما يعلم بقصة حبهما فى إطار كوميدى، ويكون بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث للمخرج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، يستعد نجما الكوميديا هشام ماجد وشيكو لبدء تحضيرات الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" والذى حقق ‏نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى الموسم الرمضانى الماضي، وبدأ كتاب العمل وهم: أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب ‏وإبراهيم صابر على كتابة الجزء الثانى منه استعداداً للتصوير بداية نوفمبر المقبل.‏