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ليلي علوي تستعرض موضة الثمانينات والتسعينات × 9 صور: "كنت محظوظة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلي علوي، على استعادة ذكرياتها مع موضة الملابس في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، والتي كانت أحد أهم نجومها، حيث ازدهرت اعمالها بشكل كبير في تلك الفترة.

ونشرت علوي، عدد كبير من الصور لها في تلك الفترة، والتي اتسمت فيها بالملابس واخري كلاسيكية وصور آخري لها بفساتين السهرة.

وكتبت النجمة القديرة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، " مافيش ست مبتابعش الموضة والأزياء.. وانا واحدة منهم، وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينات والتسعينات، والأجمل أنك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملا الشوارع والصور".

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وكانت الفنانة ليلى علوى، بدأت فى الاستمتاع بالصيف خلال الفترة الحالية على طريقتها الخاصة، مثلما ظهر من خلال حسابها الرسمى على موقع تويتر حين نشرت عبره 4 صور جديدة لها على شاطئ البحر، حيث علقت على تلك الصور بالتأكيد على أنها اختارت هذا العام قضاء الصيف فى مدينة العلمين الجديدة وكتبت: "الصيف السنة دى فى مدينة العلمين الجديدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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