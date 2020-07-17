شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرقص ويغنى مع المصطافين فى الساحل الشمالى بعد حكم حبسه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يرقص ويغني مع المصطافين على البلاج في الساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من صدور حكم قضائي بحبسه.

ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان إعجاب عشرات الآلاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلقا: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال".



محمد رمضان يرقص ويغني مع المصيفين في الساحل الشمالي بعد حكم حبسه (1)

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واحتفل النجم محمد رمضان بوصول عدد متابعى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" إلى 14 مليون متابع، ونشر الأسطورة مقطع فيديو وهو على متن قارب "لانش" فى إحدى المدن الساحلية للاستمتاع بإجازة الصيف، وفى الخلفية كانت تتردد ألحان وكلمات أغنية "نمبر وان"، فيما كان يشير رمضان بيده أمام الكاميرا بالرقم واحد، وكتب فى تعليقه على الصورة: "شكرًا 14 مليون متابع".

يأتى هذا بعد ساعات من نشر الفنان محمد رمضان، صورة تجمعه بلاعب النادى الأهلى محمود كهرباء، فى إحدى المدن السياحية بالساحل الشمالى، وعلق على الصورة التى نشرها على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك": "كهربا فيها إيه؟.. فيها باور".



محمد رمضان يرقص ويغني مع المصيفين في الساحل الشمالي بعد حكم حبسه (2)

يشار إلى أنه ما زال نجاح أغنية "تيك توك"، للنجم محمد رمضان وساكو، مستمرا، حيث تتصاعد أعداد المشاهدات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى يوتيوب، وحققت الأغنية فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو رقم ضخم وكبير، ولكنه طبيعى بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.



محمد رمضان يرقص ويغني مع المصيفين في الساحل الشمالي بعد حكم حبسه (3)

النجم محمد رمضان، سبق وأكد، الجمعة، أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى انستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وترند على يوتيوب، ومن هذه الدول، مصر، والأدرن والكويت ولبنان، وليبيا وتونس والامارات واليمن، بينما تتواجد الأغنية فى المركز الرابع فى ترند البحرين، والرابع فى المملكة العربية السعودية، والسابع في الجزائر.