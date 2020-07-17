شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة برفقة سارة وفيق وأحمد دسوقى: آخر أيام تصوير فيلم "مش أنا" يا رب يعجبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في آخر أيام تصوير فيلم "مش أنا" شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها برفقة المخرجة سارة وفيق والمنتج أحمد دسوقي.



حلا شيحة في كواليس فيلم مش أنا

وعلقت الفنانة حلا شيحة على الصورة التي نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مساء اليوم، قائلة: "حبيت أشاركم آخر يوم تصوير فيلم مش أنا مع المخرجة الجميلة سارة وفيق حبيبتي الجميلة بجد، والمنتج أحمد دسوقي.. يا رب يعجبكم ".

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فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

من ناجية أخرى، أكد حى الدقى أن الغرامة المقرر أن يدفعها فريق التصوير أو شركة الإنتاج الخاصة بفيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، مقابل إشغال الطريق بدون تصريح، 30 ألف جنيه، وفقا للوائح المخالفات وما يقدره رئيس الحى. ويتواجد الآن عدد من فريق التصوير بحى الدقى بالجيزة، بعد أن صادر رئيس الحى، اللواء أحمد عبد الفتاح، معدات تصوير وسيارة محملة بالمعدات كانت تشغل الشارع أثناء التصوير بدون تصريح.

وأكد حى الدقى أن فريق التصوير حصل على تصريح أمنى فقط، ولم يحصل على تصريح من الحى بإشغال الطريق، خاصة أن الإشغال تم على جانبى الطريق.

وقال حى الدقى إنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى مع اليقظة التامة لمواجهة أى مخالفات فى الحال مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم التحفظ على سيارة ومعدات تصوير فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني.

وأضاف فى بيان أنه نتيجة ليقظة حى الدقى، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، تمكن من رصد شركة إنتاج سنيمائى تقوم بتصوير فيلم باسم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسنى، وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح، أمام أحد الفنادق، وعليه تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة فى مخازن الحى.