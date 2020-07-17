شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يظهر محمود عبد المغنى فى مسلسل "شارع 9" مع رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمود عبد المغنى دور مهندس بترول في مسلسل "شارع 9"، والذى يجمع بينه وبين الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وتدور أحداثه فى 45 حلقة، وينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية التى لا تخلو من التشويق، ومقرر البدء فى تصويره خلال شهر لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل كل من ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، ويتبقى بطلتين أخرتين جارى التعاقد معهما خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

وفى سياق آخر بدأ محمود عبد المغنى تصوير مشاهده في مسلسل "خيط حرير" مع النجمة مى عز الدين بجمعية عرابى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

وكانت آخر أعمال محمود عبد المغنى مسلسل "بنت القبائل"، مع النجمة حنان مطاوع وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.