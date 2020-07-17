شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد جمال يكشف كواليس أغنيته الجديدة "كان فى بطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الجيل الكبير أكثر تفاعلا مع الأغانى الوطنية من الشباب

- مسلسل الاختيار كان دافعا وطنيا كبيرا لدى الشباب

قال المطرب الشاب أحمد جمال، إن الجيل الأكبر هو الأكثر تفاعلا مع الأغانى الوطنية من الشباب لإنه الأكثر وعيا وإحساسا بالحالة الوطنية، لكن الأجيال الصغيرة الآن أصبحت أيضا مقبلة على ذلك النوع من الأغانى.

Advertisements

وأضاف "جمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن الشئون المعنوية تقوم بدور عام فى تغذية الروح الوطنية داخل الشباب، كذلك الأعمال الوطنية أصبحت لها دور، فمسلسل "الاختيار" الذى كان دافعا كبيرا للصغار والشباب وجعلهم يتمنون أن يكونوا من أبطال الجيش.

وواصل المطرب الشاب أحمد جمال، أنه عند تقديم أى عمل جديد وبما فيها الأغانى الوطنية يبحث عن الحالة الذى لم يغنيها من قبل ويغنيها، موضحا "عاوز أغنى لكل حاجة للحب والشباب والوطن، وعاوز أوصل للكبار قبل الصغار".



واختتم "جمال"، أنه كان من المقرر صدور أغنية بعنوان "كان فى بطل" فى يوم الشهيد المصرى المقرر له 9 مارس، لكنها لم تصدر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تصدر قريبا مع احتفالات أكتوبر.