شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس "30 مارس" تجمع خالد الصاوى والمخرج أحمد خالد موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت كواليس فيلم 30 مارس النجم خالد الصاوى والمخرج أحمد خالد موسى، الذى عاد إلى مواقع التصوير منذ يومين، وبدأ مخرجه مشاهد العمل فى الديكور الأول بشقة في مصر الجديدة وتحديدا بمنطقة الكوربة، وجمعت هذه المشاهد بين دينا الشربيني وأحمد الفيشاوي، وكانت عبارة عن خناقة بين الثنائى بسبب مشكلة أسرية، لاسيما وأن دينا والفيشاوى متزوجين خلال أحداث الفيلم.



خالد الصاوى وأحمد خالد موسى

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فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.‎

الفيلم يعد التجربة الثالثة فى السينما للمخرج أحمد خالد موسى، بعد أن قدم فيلمى "هروب اضطرارى" بطولة النجوم أحمد السقا وأمير كرارة، وفيلم "لص بغداد" الذى يعرض حالياً بطولة النجم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن توتة، وياسمين رئيس، وأخرون، تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.

وكان آخر أعمال أحمد خالد موسى مسلسل "مملكة إبليس" الذى تم عرض الجزء الأول منه على إحدى المصنات الرقمية على الإنترنت ومكون من 15 حلقة على أن يعرض الجزء الثانى خلال الأسابيع المقبلة، وهو بطولة غادة عادل وأحمد داوود ورانيا يوسف وايمان العاصى وسلوى خطاب وكريم قاسم وصبرى فواز وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى وتأليف محمد أمين راضى.