صلاح عبد الله: "ماحدش يقدر يعطشها دى مصر حارسها المولى وخير جند الله جيشها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان صلاح عبد الله المواقف المصرية السياسية الأخيرة، حول أزمة سد النهضة الإثيوبى واتجاه الأوضاع في ليبيا، مؤكدا على تضامنه وثقته الشديدة في الجيش المصرى.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه بموقع تويتر:" ماحدش يقدر يعطشها ولا حد هيقدر يخدشها ولا يقدر حتى يهوشها دي مصر حارسها المولى وخير جند الله جيشها".



الفنان صلاح عبد الله

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، أمس، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة كما أشار الرئيس إلى أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

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ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.

وأكد السيسى أن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم ، وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها، قائلًا: ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبي.