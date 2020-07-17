شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ممازحا خالد سليم وكريم فهمى ومحمود عز: لما تتخانق وتروح تجيب ناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان هشام ماجد على مشاركة متابعيه وجمهوره على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة مع عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان خالد سليم والنجم كريم فهمي ومحمود عز، معلقا عليها: "لما تتخانق وتروح تجيب ناس"، فيما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين.



خالد سليم وكريم فهمي ومحمود عز وهشام ماجد

كما شارك الفنان كريم فهمي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة برفقة الفنان خالد سليم وهشام ماجد معلقا عليها: "الحبايب".

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وفي وقت سابق، وجه النجم خالد سليم الشكر إلى متابعيه وجمهوره، بعد التفاعل على "التحدى" الذى أطلقه منذ عدة أيام على تيك توك، ونشر خالد سليم، مقطع، على انستجرام، وهو يشكر الجمهور، قائلا، "سعيد بردود الأفعال على التحدى الذى أطلقته على تيك توك، وسعيد بالفيديوهات الكتيرة .. ووصلوها لأنها تكون ترند وان شاء الله يكون فى حاجات اكتر.. وهتابع كل الناس اللى بتنزل فيديوهات وهنزل ألفيديوهات على انستجرام وبشكرهم .. والتحدى اللى جاى يكون أقوى.. استنونى"، وعلق على ألفيديو، "رسالة لأجمل جمهور فى كل مكان..متابع كل فيدوهاتكم فى تحدى اللى فات مات علة تيك توك فى مصر ولبنان والوطن العربى"

وكان سليم قد كشف عن نجاح تحدى أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، حيث حقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك، ونال إعجاب جمهوره. ونشر النجم خالد سليم، عبر حسابه بموقع تويتر فيديو خلال دخول عدد من الشباب التحدى، قائلاً: "تحدى اللى فات مات على TikTok بأكثر من 8 ملايين مشاهدة.. مستنى غمازات أكثر وأكثر عشان هختار بنفسى أحلى الڤيديوهات تنزل فى البوست اللى جاى".