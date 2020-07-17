شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى الفنان محمد صلاح آدم من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب محمد صلاح آدم تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وإجرائه آخر مسحة بمستشفى العزل لتظهر النتيجة سلبية، ووجه الشكر للدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، ولكل من دعموه فى هذه المحنة.



محمد صلاح ادم

وقال آدم إنه يستعد إلى العودة للعمل مرة أخرى بعد أن يقضى أسبوع نقاهة عقب شفائه، واصفا الفيروس باللعين لكنه انتصر عليه بفضل دعوات المحبين.

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وكان الممثل الشاب محمد صلاح قد كشف تطورات حالته الصحية داخل ‏مستشفى العزل على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه ‏يتحسن تدرجيا مطالبا متابعيه بالدعاء له‎.‎

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "الحمد لله ‏اليوم الـ11 فى المستشفى بتحسن بفضل ربنا ودعوات ‏المخلصين.. بس لسة الفيروس الحقير موجود فى جسمى".

وأضاف صلاح: "على فكرة كنت كل ما أتعب قوى أفتح أشوف ‏دعواتكم على صفحاتكم روحى كانت بترجعلى تانى.. حب الناس ‏حياة. ادعولى تكمل على خير من غير أى انتكاسة.. وأخرج ‏وأحارب علشان أحقق الحلم اللى مابقاش حلمى لوحدى بقى حلم ‏كل الموهوبين وخريجى الأكاديمية والكليات الفنية.. ربنا يسعدكم ‏زى ما أسعدتونى وطبطبتم على قلبى".‏

الفنان محمد صلاح أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ‏‏(كوفيد-19)، وذلك عبر صفحته الشخصية ‏بموقع التواصل ‏الاجتماعى "فيس بوك"وسط دعوات من زملائه ومتابعيه ليمر من ‏هذه المحنة بسلام ويتم ‏الله شفاءه بكل خير.