شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس فى أحدث ظهور لها من داخل باركينج سيارات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها وجمهورها، بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام، وهى فى أحد مواقف السيارات، ويتم تصويرها من داخل سيارة.

وسرعان ما حصدت ياسمين رئيس على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على الصور التى نشرتها منذ قليل، والتي ارتدت فيها ملابس باللون الأسود وحذاء رياضي باللون الأبيض.

كانت النجمة ياسمين رئيس، شاركت متابعيها وجمهورها، بصورة من كواليس توقيعها لعقود انضمامها لبطولة فيلم "تحت تهديد السلاح، للمؤلف أيمن بهجت قمر.

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ونشرت ياسمين رئيس صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور إنستجرام، وهى توقع عقود انضمامها للفيلم بحضور أحمد السبكى، وكتبت "بسم الله الرحمن الرحيم، قريبًا ياسمين رئيس".





وكان المخرج محمد العدل، قد أعلن انضمامه منذ فترة، لفيلم "تحت تهديد السلاح"، بالتعاون مع المؤلف أيمن بهجت قمر، وإنتاج أحمد السبكي.

وانتهت رئيس منذ فترة، من تصوير فيلم الحارث، بطولة أحمد الفيشاوى والفنان عمرو عبد الجليل وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلى الطيب وإخراج محمد نادر فى أولى تجاربه الإخراجية فى الأعمال الروائية الطويلة، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.