تعرض الخميس.. طرح برومو وبوستر مسرحية "ليلتكم سعيدة" للمخرج خالد جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشفت الفنانة الشابة بسنت صيام، عن برومو وبوستر، مسرحية "ليلتكم سعيدة" التي يخرجها خالد جلال، والمقرر عرضها يوم الخميس المقبل على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.

ونشرت بسنت، البرومو والبوستر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلتكم سعيدة.. هذا الخميس على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.. شكرا د. خالد جلال لكل شئ".

المسرحية بطولة: محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، نديم هشام، الحان المهدي، ديكور عمرو عبد الله، أزياء هالة الزهوي ، مخرج منفذ علا فهمي، مساعد مخرج أحمد فؤاد، إخراج خالد جلال.