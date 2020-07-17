ابنة ماجد المصري تتعرض لكسر في القدم.. ووالدها: "يا رب كنت أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت داليدا ابنة الفنان ماجد المصري لكسر في قدمها اليمنى.

ونشر "المصري" صورة لابنته "داليدا"، من داخل المنزل، عبر حسابه بـ"إنستجرام" ليكشف من خلالها عن كسر بقدمها اليمني، وعلق على الصورة : "الحمد لله على كل حال يارب، يارب كنت أنا وإنتي لا ياروح قلبي، ربنا يشفيكي".

يذكر أن بدأ مؤخرًا تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الوجه الاَخر".

المسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش والبطولة لنسرين طافش وندى موسى وهبة الأباصيري وأحمد سعيد عبد الغني ومادلين طبر وعماد رشاد، وتدور أحداث العمل حول التغلب على صعوبات الحياة وكيف يتمكن الإنسان أن يأخذ حقه على الرغم من العوائق التي تواجهه.