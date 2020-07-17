بصور قديمة لها.. ليلى علوي تعلق على عودة موضة الثمانينات والتسعينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة ليلى علوي على عودة موضة الثمانينيات والتسعينيات في وقتنا الحالي.
ونشرت "علوي" صورًا لها من الثمانينيات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مفيش ست مبتابعش الموضة والأزياء، وأنا واحدة منهم وكنت محظوظة إني استمتعت بكل الأذواق، وكل صيحات الموضة في الثمانينيات والتسعينيات، والأجمل إنك بعد سنين تلاقي الموضة اللي بتحبها رجعت تاني وبتملى الشوارع والصور".
يُذكر أن ليلى علوي تنتظر طرح فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته زينة وأحمد حاتم.
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