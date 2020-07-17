محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
كشفت عدد من الصحف والمواقع الهندية منذ قليل، عن نقل النجمة الهندية اَيشواريا راي وابنتها إلى مستشفى نانافاتي لاستكمال علاجهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
وأثبتت الفحوصات الأحد الماضي عن إصابة النجمة الهندية الشهيرة وابنتها بفيروس كورونا، ولكن تم وضعهما في الحجر المنزلي، وبعد 5 أيام داخل الحجر تم نقلهما اليوم للمستشفى بعد أن تعرضت اَيشواريا لضيق في التنفس.
يذكر أن النجمة اَيشواريا راي "46 عامًا" تم الإعلان عن إصابتها وابنتها بكورونا بعد يومين من إعلان زوجها النجم الهندي أبهيشيك باتشان بإصابته بالفيروس، وهو نفس اليوم الذي أعلن خلاله أيضا والده النجم الكبير أميتاب باتشان عن إصابته.
وبعد دخول أيشواريا وابنتها إلى المستشفى اليوم، يصبح 4 أشخاص من عائلة باتشان يعالجون الاَن من فيروس كورونا داخل مستشفى نانافاتي الشهيرة في مومباي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من الإعلان عن إصابتهما بكورونا.. نقل النجمة اَيشواريا راي وابنتها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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