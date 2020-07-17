الفنان محمد صلاح يعلن تعافيه من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد صلاح آدم عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيب به مؤخرًا.

ونشر "صلاح" رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، كتب فيها: "الحمد لله نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، شكرا نهال عنبر، أشرف زكي، وكل من دعالي دعوة حتى لو في سره أو كتبلي على صفحته، وكل من اتصل تلفونيا".

وأضاف محمد: " واَسف لو مقدرتش في لحظة أرد على حد وقت الألم ، بسببكم قدرت اتغلب على الفيروس الحقير، أسبوع نقاهة وبعد كده شغل شغل شغل بأذن الرحمن الرحيم".

محمد صلاح آدم، خريج أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، شارك في عدة أعمال مع نجوم كبار بينهم: الفنان نور الشريف في مسلسل "الرحايا"، الفنان حسن يوسف في مسلسل "إمام الدعاة"، الفنان يحيى الفخراني في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود".