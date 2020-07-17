"خير جند الله جيشها".. صلاح عبد الله يلقى قصيدة في حب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان القدير صلاح عبد الله، على إلقاء قصيدة قصيرة في حب مصر.
وكتب صلاح، القصيدة عبر حسابه على تويتر، وعلق: "ماحدش يقدر يعطشها.. ولا حد هيقدر يخدشها.. ولا يقدر حتى يهوشها.. دي مصر حارسها المولى.. وخير جند الله جيشها".
يذكر أن، الفنان صلاح عبدالله، شارك في السباق الرمضاني الماضي، كضيف شرف مسلسل "الإختيار " أمام الفنان أمير كرارة، كما شارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة.
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