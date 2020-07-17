صور| بعد أزمتها مع محمد وزيري.. هيفاء وهبي تصل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن عودتها لـ"مصر"، اليوم الجمعة، بعد غياب طال عدة أشهر بسبب وقف حركة الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونشرت "وهبي" مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل الطائرة.
كما ظهرت في فيديو آخر لحظة نزولها من الطائرة ووصولها لمطار القاهرة الدولي.
يذكر أن هناك نزاع قضائي بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، والذي اتهمته هيفاء بسرقة 63 مليون جنيه، بينما قام وزيرى برفع دعوى إثبات زواج ضدها بمحكمة الأسرة.
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