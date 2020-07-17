"أمه سورية وأطلقوا عليه الأسد وغير اسمه لهذا السبب".. معلومات عن حسين رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم 17 يوليو عام 1965 رحل عن عالمنا الفنان القدير حسين محمود شفيق، شقيق الفنان الكبير فؤاد شفيق.

الفنان حسين رياض هو أشهر الأباء في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع أن يجسد شخصية الأب وأداها ببراعة ماهرة في عدة أفلام، بينها "بابا أمين، رد قلبي، السبع بنات، آه من حواء".

قدم حسين رياض حوالي 320 فيلمًا، أكثر من 150 عملًا إذاعيًا، حوالي 240 مسرحية، حسبما قالت ابنته فاطمة في أحد البرامج.

الخليج 365 يعرض لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان القدير حسين رياض:

1- ولد الفنان حسين رياض في حي السيدة زينب في 13 يناير 1897، لأم سورية وأب مصري.

2- بدأ هوايته في التمثيل أثناء دراسته الثانوية فانضم إلى فريق الهواة بالمدرسة وكان مدربه إسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي،وظل يعمل لعدة فرق مسرحية فعمل مع فرقة الريحانى، ومنيرة المهدية، وعلى الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي، واتحاد الممثلين عام 1934.

3- مثل أولى أعماله المسرحية "خلي بالك من إيملي" عام 1916، على مسرح جورج أبيض، وكانت بطلة المسرحية روز اليوسف.

4- قرر "رياض" أن يغير اسمه لـ"حسين رياض" بدلًا من حسين شفيق، حتى لا تتعرف عائلته عن عمله بالفن، لأن والده كان يرفض ذلك.

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5- في عام 1931 قدم حسين رياض فيلم "صاحب السعادة كشكش بك"، ثم قدم بعدها عدة أفلام أبرزها "سلامة في خير، لاشين، ليلى بنت الصحراء، صراع في المينا".

6- شارك حسين رياض في العديد من المسرحيات منها "العباسة، الناس اللي فوق، الغيرة، وعاصفة في بيت عطيل، تاجر البندقية، أنطونيو وكليوباترا.

7- كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962 بوسام الفنون.

8- تحدثت فاطمة ابنة الفنان الراحل حسين رياض، عن علاقتها بوالدها خلال لقائها في برنامج "هنا العاصمة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائله: " شخصية بابا بفيلم موعد مع الحياة مع الفنانة فاتن حمامة تشبهه كثيرًا، أنا ما عرفتش بابا غير بعد ما رحل، ما كناش بنشوف بابا غير لأوقات ضئيلة جدا لأنه عاش حياته كاملة للفن، ماعرفتش القيمة الفنية والعملقة اللي كنت معشراها غير لما رحل، بابا راجل مسرحي أكثر ما هو سينمائي".

وأضافت فاطمة: "كنت دائمًا على اتصال مع الفنان عبد المنعم مدبولي وكان يقول لي لما كان بابا بيطلع على المسرح كنا بنسميه "الأسد"، اللي ما شفش حسين رياض في الكوميديا يبقى ما شفش كوميديا".

وتابعت فاطمة :"والدي غنى خمس أوبريتات، منهم "جدو يا جدو"، غنى للأطفال "التعلب فات فات"، بعتبر صوت بابا بصمة".

9- أثناء تأديته دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا ثم سقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذف مشاهده والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.

10- وكان أخر الأدوار التي أتم حسين تصوير كافة مشاهدها، دوره في فيلم "أغلى من حياتي" مع الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة شادية.