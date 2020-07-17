اختتام الدورة الأولى لـ"سينيمانا" بفوز مصر والعراق وسوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - اختتمت الدورة الأولى لمهرجان "سينيمانا" للفيلم العربي، الذي نظَّمه الاتحاد العام للفنانين العرب، من خلال مكتبه بسلطنة عمان، والذي أقيم عبر المنصة الإلكترونية؛ بسبب انتشار جائحة "كورونا"، بإعلان أسماء الأفلام الفائزة بفئات المهرجان المتعددة، وذلك من خلال برنامج خاص أعدَّه وقدَّمه الإعلامي جاسم البطاشي، واستضاف فيه مدير المهرجان الدكتور خالد الزدجالي، الذي شكر جميع اللجان العاملة في هذا المهرجان، وأصحاب الأفلام السينمائية المشارِكة في هذه الدورة، التي خُصِّصَتْ لإبراز تضحيات الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة، بالإضافة إلى دور الأسر والمتطوعين بعد انتشار الجائحة.

وتضمَّن البرنامج عرض مقتطفات من الأفلام المشاركة، بالإضافة إلى عرض مادة تسجيلية لأعضاء اللجان العاملة في المهرجان، كاللجنة الفنية ولجنة التحكيم والمركز الإعلامي، الذي كان له دور كبير في إبراز أخبار المهرجان في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وبعد ذلك أعلن رئيس لجنة التحكيم، الناقد السينمائي الأمير أباظة، أسماءَ الأفلام الفائزة بفئات المهرجان (الروائي القصير، والتسجيلي القصير، وأفلام التحريك، وأفلام أعمال التطوع)، شاكرًا زملاءه الأعضاء في لجنة التحكيم، د. جبار جودي والناقدة البحرينية منصورة الجمري والفنان طالب البلوشي والمخرج صبحي سيف الدين والمنتج مراد شاهين؛ على تفانيهم في العمل واتِّباع المعايير الفنية في تحكيم الأفلام.

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أما جوائز المهرجان فكانت كالتالي:



جائزة أفضل فيلم روائي قصير

لفيلم أنا عندي Corona virus

إخراج فادي نور

جمهورية مصر العربية

جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير

لفيلم كرنتينة في العراق

إخراج حسن العبدلي

جمهورية العراق

جائزة أفضل فيلم تحريك قصير

لفيلم الأم إخراج ناصيف شلش

الجمهورية العربية السورية

جائزة أفضل فيلم تطوعي قصير

لفيلم رزقك في بيتك

إخراج مهند دياب

جمهورية مصر العربية

يُذكر أنه قبل إعلان النتائج الرسمية، منحتْ لجنة التحكيم عددًا من شهادات التقدير والامتياز لعدد من المشاركين في أفلام المسابقة، وذلك على النحو التالي:

شهادة تقدير للممثلة علا سمير

عن الفيلم الروائي القصير

أنا عندي Corona virus

شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير 2025

إخراج معاذ حاتم سند

جمهورية مصر العربية

شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير 29 شوال

إخراج بدر الناشري

المملكة العربية السعودية

شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير لعبة الوجود

إخراج أحمد عبد العزيز الزروق

ليبيا

شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير المكالمة

للمخرجَيْن مينا ماهر ومينا نادر



جمهورية مصر العربية

شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير كرنتينا 21

إخراج عبد الله البطاشي

سلطنة عمان

شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير تحدي تحدي

إخراج بسنت علي عبد الخالق

جمهورية مصر العربية

شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير أبطال الجائحة

إخراج عبد الرحمن أحمد كعكي

المملكة العربية السعودية

شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير كوفيد-19 السودان

إخراج منتصر الصادق

جمهورية السودان