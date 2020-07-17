اختتام الدورة الأولى لـ"سينيمانا" بفوز مصر والعراق وسوريا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يوليو 2020 10:43 مساءً - اختتمت الدورة الأولى لمهرجان "سينيمانا" للفيلم العربي، الذي نظَّمه الاتحاد العام للفنانين العرب، من خلال مكتبه بسلطنة عمان، والذي أقيم عبر المنصة الإلكترونية؛ بسبب انتشار جائحة "كورونا"، بإعلان أسماء الأفلام الفائزة بفئات المهرجان المتعددة، وذلك من خلال برنامج خاص أعدَّه وقدَّمه الإعلامي جاسم البطاشي، واستضاف فيه مدير المهرجان الدكتور خالد الزدجالي، الذي شكر جميع اللجان العاملة في هذا المهرجان، وأصحاب الأفلام السينمائية المشارِكة في هذه الدورة، التي خُصِّصَتْ لإبراز تضحيات الصفوف الأمامية لمكافحة الجائحة، بالإضافة إلى دور الأسر والمتطوعين بعد انتشار الجائحة.
وتضمَّن البرنامج عرض مقتطفات من الأفلام المشاركة، بالإضافة إلى عرض مادة تسجيلية لأعضاء اللجان العاملة في المهرجان، كاللجنة الفنية ولجنة التحكيم والمركز الإعلامي، الذي كان له دور كبير في إبراز أخبار المهرجان في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وبعد ذلك أعلن رئيس لجنة التحكيم، الناقد السينمائي الأمير أباظة، أسماءَ الأفلام الفائزة بفئات المهرجان (الروائي القصير، والتسجيلي القصير، وأفلام التحريك، وأفلام أعمال التطوع)، شاكرًا زملاءه الأعضاء في لجنة التحكيم، د. جبار جودي والناقدة البحرينية منصورة الجمري والفنان طالب البلوشي والمخرج صبحي سيف الدين والمنتج مراد شاهين؛ على تفانيهم في العمل واتِّباع المعايير الفنية في تحكيم الأفلام.
تابعي المزيد: حلا شيحة تعلق على أحد أعمالها القادمة بسبب طفلة طلبت التصوير معها
أما جوائز المهرجان فكانت كالتالي:
جائزة أفضل فيلم روائي قصير
لفيلم أنا عندي Corona virus
إخراج فادي نور
جمهورية مصر العربية
جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير
لفيلم كرنتينة في العراق
إخراج حسن العبدلي
جمهورية العراق
جائزة أفضل فيلم تحريك قصير
لفيلم الأم إخراج ناصيف شلش
الجمهورية العربية السورية
جائزة أفضل فيلم تطوعي قصير
لفيلم رزقك في بيتك
إخراج مهند دياب
جمهورية مصر العربية
يُذكر أنه قبل إعلان النتائج الرسمية، منحتْ لجنة التحكيم عددًا من شهادات التقدير والامتياز لعدد من المشاركين في أفلام المسابقة، وذلك على النحو التالي:
شهادة تقدير للممثلة علا سمير
عن الفيلم الروائي القصير
أنا عندي Corona virus
شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير 2025
إخراج معاذ حاتم سند
جمهورية مصر العربية
شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير 29 شوال
إخراج بدر الناشري
المملكة العربية السعودية
شهادة امتياز وتقدير للفيلم الروائي القصير لعبة الوجود
إخراج أحمد عبد العزيز الزروق
ليبيا
شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير المكالمة
للمخرجَيْن مينا ماهر ومينا نادر
جمهورية مصر العربية
شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير كرنتينا 21
إخراج عبد الله البطاشي
سلطنة عمان
شهادة امتياز وتقدير للفيلم التسجيلي القصير تحدي تحدي
إخراج بسنت علي عبد الخالق
جمهورية مصر العربية
شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير أبطال الجائحة
إخراج عبد الرحمن أحمد كعكي
المملكة العربية السعودية
شهادة امتياز وتقدير للفيلم الوثائقي القصير كوفيد-19 السودان
إخراج منتصر الصادق
جمهورية السودان
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام الدورة الأولى لـ"سينيمانا" بفوز مصر والعراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.