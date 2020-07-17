صباح الجزائري: أخاف من عمليات التجميل وأنا من تقدمت لطلب يد زوجي

أعربت الفنانة القديرة صباح الجزائري عن خوفها الشديد من الخضوع إلى عمليات التجميل، وأكدت أنها لا تفكر بالخضوع لأي من تلك العلميات، لافتة إلى أنها تتغنى بتجاعيد وجهها التي تزيدها ثقة وجمالًا.

وكشفت صباح الجزائري جانبًا من حياتها الشخصية وقالت أنها هي من تقدمت بطلب يد زوجها، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج راحت عليك، والذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، والذي يعرض عبر شاشة قناة لنا، مؤكدة أنه

تم التعارف بينهما ولكنه لم يتقدم بطلب يدها أبدًا، مما دفعها لأخذ هذه الخطوة بدلًا منه.

كما وجهت الفنانة القديرة صباح الجزائري خلال الحلقة رسالة للنجم تيم حسن، حيث اشادت له قائلة: يخفف علينا موهبة وحضور وجمال .. الله يحميه .. كتير بحبه.

