فيديو .. هبه طوجي تطرح أحدث كليباتها يمكن احلى يفل

طرحت الفنانة هبه طوجي أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم يمكن احلى يفل، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب يمكن احلى يفل من إخراج نادر موصللي، والأغنية من كلمات مروان وغدي الرحباني، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني.

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يذكر أن الفنانة هبه طوجي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان روح يا قمر، والكليب من إخراج إخراج نادر موصللي، والأغنية من كلمات مروان وغدي الرحباني، وألحان يزن الهاجري وتوزيع أسامة الرحباني، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.