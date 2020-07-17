طرحت الفنانة هبه طوجي أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم يمكن احلى يفل، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وكليب يمكن احلى يفل من إخراج نادر موصللي، والأغنية من كلمات مروان وغدي الرحباني، وألحان وتوزيع أسامة الرحباني.
يذكر أن الفنانة هبه طوجي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان روح يا قمر، والكليب من إخراج إخراج نادر موصللي، والأغنية من كلمات مروان وغدي الرحباني، وألحان يزن الهاجري وتوزيع أسامة الرحباني، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. هبه طوجي تطرح أحدث كليباتها يمكن احلى يفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.