بث مباشر .. جوداس بريست يشعل حفل Battle Cry الأون لاين

طرح الباند العالمي جوداس بريست فيديو حفل Battle Cry، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. وتألق جوداس بريست من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والحديثة. أغانيه التراثية والحديثة. Advertisements يذكر أن الباند العالمي جوداس بريست طرح مؤخرًا أغنية بعنوان The Rage، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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