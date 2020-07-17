فيديو .. مورجان فريمان يحث مواطني أمريكا على ارتداء الكمامة

دعا النجم العالمي مورجان فريمان للمشاركة في حملة إرتداء الكمامة والالتزام بها في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا للحد منه والسيطرة عليه، وتأتي الحملة تحت شعار "أمريكا ترتدي الماسك".

وفي إطار معاناة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير من فيروس كورونا، الذى ضرب البلاد إلى حد كبير وأصاب عدداً كبيرا من سكانها، يحاول العديد من المشاهير حث

المواطنين على ارتداء الكمامة والالتزام بها.

وتحدث "فريمان": خلال فيديو بصوته، وحث المواطنين على ضرورة عدم تجاهل الكمامة نهائياً وارتداءها بشكلاً دائم، حين أكد على أن الأمر لا ينبغي إهماله قائلاً : "الأمر لا يخص سلامتك وحدك وإنما يخص سلامتي لذا لابد من ارتداء

الماسك حتي لا تؤثر على من حولك سلباً".

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وتخطت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، حاجز الـ 3 ملايين اصابة لتحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات بفيروس كورونا، وفيما تم تسجيل أكثر من 132 ألف حالة وفاة بالفيروس داخل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن مسبقا، أن الولايات المتحدة بدأت تسيطر على وفيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تسجيل معدلات وفاة أقل عن الشهور الماضية.