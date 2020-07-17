حداداً على روحها .. جمهور نايا ريفيرا ينظمون وقفة بالشموع أمام بحيرة بيرو

دعا جمهور النجمة العالمية نايا ريفيرا للمشاركة في وقفة بالشموع أمام بحيرة بيرو، التي غرقت بها قبل أيام، و يحتشد جمهور الفنانة الراحلة يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل.

كانت قد، اختفت الفنانة العالمية نايا ريفيرا بعد أن ذهبت للتنزهه برفقة نجلها البالغ من العمر 4 سنوات، حيث استأجرت نايا قاربًا مع نجلها البالغ من العمر 4 سنوات لنزهة في

بحيرة بيرو في شمال غربي لوس أنجلوس.

ثم أبلغ شخصًا كان في البحيرة أجهزة الطوارئ بعدما وجد الطفل وحيدًا من دون أن يكون مصابًا بأذى، ومن ناحيتها أطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ عن ضحية غرق محتملة، دون التوصل لشيء حتى الآن، وأشار مكتب شريف منطقة فينتورا

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أن فريقًا من الغواصين أرسل إلى المنطقة.

وأثناء إجراء سلسة من التحريات سلسلة من التحريات عثروا على سيارتها "مرسيدس بنز الفئة جي"، وذلك في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة نايا موجودة فى داخل السيارة.

جدير بالذكر،ان أعلنت تقارير شرطة مقاطعة فنتورا العثور على جثمان النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، عقب اختفائها في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا، وذلك بعد 5 أيام من فقدانها والبحث عنها، ومن ثم إعلان وفاتها رسميًا غرقًا عن عمر يناهز 33 عامًا.