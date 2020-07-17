فيديو .. عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتجاوز المليون الرابع في عدد المشاهدات

تجاوزت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، حاجز المليون الرابع في عدد المشاهدات، حيث حققت الأغنية 4 مليون و 400 ألف بعد يومين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 4.

"يوتيوب"، كما احتلت التريند رقم 4. تقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام كل ده بيحصل أوام حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام". Advertisements أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

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