كريم العمري: حكايات بنات 5 يحمل العديد من المفاجآت.. و"نور أنتِ طالق" تريند لم يتوقعه أحد

استطاع الفنان كريم العمري أن يصبح ضمن أهم نجوم جيله في الوسط الفني، وذلك بموهبته الكبيرة وتلقائيته التي جذبت المشاهد له عند أول ظهور له على شاشات التليفزيون.

ومن أكثر الأدوار التي لفتت الأنظار إليه شخصية "مروان" الذي جسدها في مسلسل "حكايات بنات 4" مع جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا في ذلك الوقت، ويواصل حاليًا تصوير الجزء الخامس الذي من المقرر عرضه قريبًا عبر أحد القنوات الفضائية.

وكشف "العمري" في حواره لـ "الـوفـد" تفاصيل الجزء الخامس من حكايات بنات، وتحدث عن كواليس المسلسل، وما الذي يستعد له خلال الفترة المقبلة، كما كشف عن أهدافه وطموحاته خلال الفترة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن حكايات بنات الجزء الخامس؟

بصراحة الجزء الجديد من المسلسل سيشهد العديد من المفاجآت التي لم يتوقعها أحد، فمن المقرر أن يتخذ هذا الجزء زاوية كيفية التعامل مع الآخر بتحضر، بالإضافة إلى ذلك سوف يتضح للجمهور الصورة الكاملة لعلاقة مروان ونور.

وما الجديد الذي ستشهده علاقة مروان ونور في المسلسل؟

في الحقيقة لا أعلم حتى الآن نظرًا لأن العمل لم تكتمل كتابته للنهاية ولكن الأكيد أن القصة ستشهد مفاجآت كثيرة للجمهور، كما أنه لم تضح حتى الآن علاقة مروان بسيليا ابنته.

"نور أنتِ طالق" من أشهر الجمل التي أصبحت تريند السوشيال ميديا في الجزء الرابع.. ما الذي تتوقع أن يعلق في أذهان الجمهور بالجزء الخامس؟

لا أعلم، ولكن جملة نور أنتِ طالق لم يتوقع أحد أن

تعلق في أذهان الجمهور المشاهد للعمل فهذا التريند كان مفاجأة فاق توقعاتنا.

كما أن في شهر رمضان الماضي أرسلت لي ميرنا نور الدين صورة عن تعليقات كوميدية للجمهور عن كل من "الاختيار، وحكايات بنات" مكتوب عليها "مصر أنتِ طالق.. نور أنتِ طالق".

هل حكايات بنات كان سبب في معرفة الجمهور بكريم العمري بشكل أكبر؟

بالطبع، فأنا أعتبر مسلسل حكايات بنات حالة خاصة فهو كان وشه حلو على جميع أبطاله، بالإضافة إلى ذلك فإن النجاح الذي حققته شخصية مروان في المسلسل كانت تكليل لما بذلته من مجهود واستعداد للدور وفي النهاية التوفيق من الله.

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ماذا عن كواليس مسلسل حكايات بنات 5؟

جميع طاقم العمل في أعمار متقاربة وجميعنا أصدقاء، كما أن المخرج مصطفى أبو سيف من عائلة فنية كبيرة فهو يحرص دائمًا على تشجيع الفنان وفي الجزء الرابع انضميت للعمل أثناء تصوير المسلسل وتناقشنا في الشخصية واستعدادي لها وعندها اكتسبت ثقته في حكايات بنات كانت تجربة مهمة بالنسبة لي وتعلمت منها الكثير، كما أن مصطفى دائمًا يمتص التوتر الضغوط في اللوكيشن والعمل معه ممتع.

أما ميرنا نور الدين فهي من أطيب وأجدع الأشخاص كما أنها متسامحة مع نفسها بشكل كبير وبشعر بسعادة عند العمل معها، حيث كان

دائمًا المخرج مصطفى أبوسيف يحرص على عدم إغلاق الكاميرا بعد المشهد ويجعلنا نستمر في الارتجال، ومن معظم المشاهد التي علقت في أذهان الجمهور بالجزء الرابع لم تكن مكتوبة في السيناريو فهي تأتي من التحضير للمشهد والكيميا التي تجمعنا فإن ميرنا غول تمثيل.

كما أن خالد منصور وأحمد طلعت من أصدقائي وشخصيات محترمة جدًا، وهاجر أحمد من الشخصيات اللطيفة والتي أشعر كأنها من فنانات الزمن الجميل وهند عبد الحليم وأسماء جلال فهم فنانات من العيار الثقيل.

أما بالنسبة للمنتج طارق الجنايني فهو منتج شاطر جدًا ولا يوجد عمل له لم يحقق نجاحًا باهرًا.

ومتي سيتم عرض الجزء الخامس من حكايات بنات؟

من المفترض أن يتم عرضه في نهاية شهر أغسطس القادم ولكن لا أحد يعلم هل سيطرأ جديد أو يتم عرضه في الموعد المحدد، ولا أعلم ما القناة التي سيعرض عليها.

ما أهداف كريم العمري خلال الفترة القادمة؟

لا أنظر للبطولة والأجر ولكن بمجرد أن أقف أمام الكاميرا أشعر بسعادة كبيرة، وأتمنى أن أستكمل العمل الذي أحبه وأقدم أدوار مختلفة بأحجام أكبر.

كنت تعمل في الطيران الحربي قبل التمثيل.. ما الصعوبات التي واجهتها في التمثيل بسبب شخصيتك العسكرية؟

بالتأكيد واجهت صعوبات، في البداية حرصت على المشاركة في ورشة تمثيل مع مروة جبريل وكنت أواجه صعوبات في تعبيرات وجهي نظرًا لأني بطبيعة العمل العسكري تعودت على اختباء انفعالاتي والتمثيل يعبر عن الانفعالات وكانت هذه أزمة كبيرة بالنسبة لي ولكن حرصت على عمل العديد من التدريبات حتى أتخطى ذلك ومع الممارسة أصبح هناك خبرة أمام الكاميرا وتجاوزت ذلك.

ما الجديد لديك خلال الفترة القادمة؟

أستعد لعرض عمل جديد ولكن حاليًا في مرحلة القراءة وهو من المقرر أن يتم عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، كما أن هناك فيلم "أعز الولد" تم تأجيله منذ عامين وأجسد خلاله شخصية ضابط شرطة.