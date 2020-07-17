بفستان فوق الركبة..دنيا بطمة تثير الجدل باطلالة جريئة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، ظهرت من خلاله بإطلالة جريئة مرتدية فستان حوامل قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض بفستان شفون .
ووضعت بعض اللمسات التجميلية من المكياج من أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.
دنيا أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: " جميل هو القلب الذي يعيش على أمل أن كل شي سيكون بخير".
وقامت دنيا بنشر صورة سألت فيها نمتابعيها ان كان معها بنت أم صبي، وأرفقتها بتعليق: " حزر فزر يا ترى baby boy or baby girl or twins".
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