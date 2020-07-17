حلا الترك تتلقى سيارة هدية بسعر 23 ألف دولار من جدتها

تلقت الفنانة الشابة حلا الترك سيارة من جدتها بمناسبة عيد ميلادها الأخير، بعد ما احتفلت به بمفردهما بعيدًا عن والدة حلا منى السابر نظرًا للخلافات بينهما وبين والدها، الذي يقضي معظم أوقاته مع زوجته الثانية الفنانة دينا بطمة.

ومن شدة فرحة حلا، قامت بعرض صورها على "انستغرام" لتستعرض جمال السيارة الـ Mini Cooper الحمراء التي يزيد ثمنها عن 23 ألف دولار أمريكي.

كما علقت حلا على الصور قائلة: "احلى هدية من تيتا وعمتي، سيارة حلوه .. مبروكة عليّ ..الله يخليكم لي .. وهذي بمناسبة عيدميلادي و هدية نجاحي و تخرجي و الحمدلله على النِعم .. احبكم".

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يذكر أن هناك بعض الخلافات بين حلا الترك ووالدتها التي باركت لها على تخرجها من المدرسة برسالة متأخرة عبر حسابها على انستجرام، فنشرت صورة للأخيرة وهي بملابس التخرج وعلق قائلة: " عزيزتي مهما لعبت بنا الدنيا ومهما قست علينا ورغم المسافات وكل الظروف ستبقين ابنة قلبي وسأبقى أمك التي أنجبتك ووتعبت عليك وسهرت الليالي رغمًا عنهم... أنا هي أمك".

وأضافت: "نعم يا ابنتي لا أخفي عليك فأنا فخوره بك فخوره بنجاحاتك بل وتدمع عيناي من الفرح حين أراكي في أعلى المراتب ابارك لكي نجاحك وجميع انجازاتك واتمنى من الله ان يحفظك من كل مكروه أنتي وإخوتك". ولكن حلا لم تهتم بالرد عليها.