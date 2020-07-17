قادير أوغلو: بوراك أوزجيفيت رجل شهم ولكن لا يمكن أن نكون أصدقاء

ردّ الممثل التركي قادير أوغلو على خبر شجاره مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، قائلا: "عملت مع بوراك احببته لانه رجل شهم، ربما هو واحد من افضل نجوم تركيا وهناك صفات رائعة به ولكن عقاربنا ليست متناسبة، لا يمكن ان نكون اصدقاء".
الجدير ذكره ان قادير أوغلو قدّم مؤخرا هدية لزوجته النجمة التركية نسليهان أتاغول، وذلك بسبب فوزها بجائزة أفضل ممثلة تركية عن دورها في مسلسل "إبنة السفير"، الذي شاركها فيه الممثل التركي أنجين أكيوريك.
وكانت الهدية عبارة عن عقدا من الذهب بلغ ثمنه 20 ألف دولاراً أميركياً.
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