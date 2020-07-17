مديحة الحمداني زوجة قصي خولي تستعرض الندبة على وجهها

استعرضت مديحة الحمداني زوجة الممثل قصي خولي ، صورة جديدة لها تجمعها بابنها دون الكشف عن وجهه، ارفقتها بتعليق: "الندبة، هي علامة بأنك تعرضت للأذى يوماً ما، وعلامة على أنك شفيت".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة الحمداني معلقين بأنها جميلة بكل حالاتها، وأن هذه الندبة لم تخف جمالها وملامحها الجذابة، فيما تساءل البعض عن سبب تلك الندبة.

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وكانت مديحة نشرت صورة لها علقت عليها: "لم يفت الأوان أبدا للحصول على حياة تحبها و لا تشعر أبدا أنك فوت القارب ، لا تملك ما يلزم أو لا تستطيع تحقيق أحلامك. بدلا من إزالة أحلامك ، قم بإزالة الشكوك والمخاوف التي تمنعك من تحقيقهم. لم يفت الأوان أبدا".