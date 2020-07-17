- 1/2
- 2/2
استعرضت مديحة الحمداني زوجة الممثل قصي خولي ، صورة جديدة لها تجمعها بابنها دون الكشف عن وجهه، ارفقتها بتعليق: "الندبة، هي علامة بأنك تعرضت للأذى يوماً ما، وعلامة على أنك شفيت".
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورة الحمداني معلقين بأنها جميلة بكل حالاتها، وأن هذه الندبة لم تخف جمالها وملامحها الجذابة، فيما تساءل البعض عن سبب تلك الندبة.
وكانت مديحة نشرت صورة لها علقت عليها: "لم يفت الأوان أبدا للحصول على حياة تحبها و لا تشعر أبدا أنك فوت القارب ، لا تملك ما يلزم أو لا تستطيع تحقيق أحلامك. بدلا من إزالة أحلامك ، قم بإزالة الشكوك والمخاوف التي تمنعك من تحقيقهم. لم يفت الأوان أبدا".
كانت هذه تفاصيل خبر مديحة الحمداني زوجة قصي خولي تستعرض الندبة على وجهها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.