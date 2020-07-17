لمن قال عبد المجيد عبدالله “هانت عليك أيّامنا والحب”؟

يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله لطرح أغنية جديدة بعنوان “هانت عليك” ستحمل توقيع احمد الهرمي، رحاب، سيروس، جاسم محمد، ومن انتاج شركة روتانا.

ويقول مطلع الأغنية: “كن الفراق اللي تبي موتٍ وحان/مابه معي غير الألم زادٍ وقوت/حب و مضى ماهمّني والجرح كان/نجمك غفى من دنيتي صابه بهوت/ما لك عذر هزّيتني حبّ وكيان/أحييتني حلم ووهم عادي يموت/هذي الحياه ماتؤتمن كل شي فان/فات الغلا ماينفعك هـ الحين صوت/هانت عليك أيّامنا والحب هان/وانت الذي قد قلتلي فرقاي موت/إيه اكتفى صدري طعون مابه مكان/كنت أعشقك جرح وألم حكي وسكوت”.

وعندما سأله احد المتابعين حول موعد صدور الأغنية ردّ عبد المجيد عبدالله: “عندما تنتهي المكس سيتم اصدارها انشاءالله“.

من جهة أخرى، شوّق الفنان السعودي الجمهور حول ألبومه المقبل، حيث يضع اللمسات النهائية عليه لطرحه في الأسواق قريبًا.

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وكانت تحضيرات عبد المجيد للألبوم الجديد خلال شهر رمضان، قد أثارت استياءً بين عدد من المتابعين الذين وجهوا له انتقادات، تحولت الى خلاف بين عبد المجيد وبعض المتابعين حول حرمة الأغاني.

وكي ينهي هذا الخلاف، قال الفنان السعودي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “ياجماعة انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبرون الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترى فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ماقصرت معترفه بالفن وكفى.”

وتابع: “انا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم امل المستقبل واتشرف فيهم اصبحت جزء منهم واحساسي انهم ابناء والتعامل معهم عفوي اشعر بمشاعرهم واصدقهم ويصدقوني هم اغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقيه فـ هالليالي الكريمه اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم”.

نذكر أن “عبدالله” قد أغلق حسابه على تويتر في آذار2020 إثر مشادة كلامية بينه وبين بعض متابعيه أيضاً.