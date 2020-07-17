طرح فيلم "Greyhound" للنجم توم هانكس بالتزامن مع عيد ميلاده

تم عرض الجمعة فيلما جديدا للنجم العالمي توم هانكس، والذي يحمل أسم "Grey hound" وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده الـ 64.

ومن المقرر عرض فيلم "Grey hound" عبر الانترنت من خلال منصة "آبل بلس" الرقمية، حيث كان من المقرر أن يتم عرض الفيلم في 8 مايو الماضي بصالات السينما، قبل أن يتم رفعه من التقويم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينتمي فيلم "Grey hound" لنوعية أفلام الحروب والدراما وتدور قصته حول الحرب العالمية الثانية حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية ويحاول حمايتهم من الهجمات.

الفيلم من إخراج آرون شنايدر عن رواية "سي فورستر"، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس ويشارك في بطولته كل من إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

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