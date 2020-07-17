مالوما يثير الجدل بأحدث صورة له

شارك النجم الكولومبي العالمي مالوما الجمهور بصور جديدة له ظهرت فيها بإطلالة غريبة شكلت مفاجأة للجمهور.

وظهر مالوما في الصور بملابس ملونة في لقطات عفوية نالت استحسان الجمهور ومحبّيه وتحديدًا المعجبات الاتي انهلن عليه بالتعليقات عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستغرام”.

صور مالوما سرعان ما تصدّرت صفحات الأكثر تداولاً إلكترونياً، فكعادته يغزو “محبوب الجماهير” الإنترنت مع كل صورة جديدة له يشارك بها جمهوره.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards لهذا العام.

وكان مالوما قد طرح مؤخرًا كليب أغنية (ADMV (Versión Urbana عبر المنصات الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

جدير بالذكر أن مالوما طرح في شهر مايو من عام 2019 ألبومه الجديد “11:11”. ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

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