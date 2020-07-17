مي فاروق وصابرين النجيلي وأحمد عفت نجوم أول ليالي عودة حفلات الأوبرا

استعادت امس دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نشاطها الفني بسهرة طربية أقيمت في الثامنة مساءاً على مسرح النافورة الخارجي وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ضمن خطة إعادة تشغيل جميع المنشآت والمواقع الثقافية في مصر، في مشهد يؤكد الريادة الثقافية والفنية المصرية.



وأحيا السهرة الطربية نخبة من نجوم الأوبرا وهم "ياسر سليمان، صابرين النجيلي، أحمد عفت، مي فاروق، عازف الكلارينيت محمد فوزي"، الذي شارك لأول مرة في حفلات الأوبرا، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، وتضمنت السهرة باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة.

أقيم الحفل على مسرح النافورة واحياه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى وبدأ بموسيقى "وحياتك يا حبيبي" اداه سوليست الكلارينت محمد فوزي، و"ميتى اشوفك"- و"يا ليلة ما جاني" و"ع الرملة" تغنى بهم ياسر سليمان، و"يا أعز من عيني"، و"زي العسل" و"سلم على" شدت بهم صابرين النجيلي، و"قولوله وأي والله وزي الهوا" أداهم أحمد عفت، ثم تألقت مي فاروق في مجموعة من روائع الطرب "هى وحشتوني" و"ألف ليلة وليلة" و"أما براوة" و"دارت الأيام"، ومن أعمالها قدمت "يا شمس يا منورة غيبي" واختتم الحفل بأغنية "يا أغلى اسم في الوجود".



وقالت عبد الدايم إن مصر تعد أول دولة عربية وافريقية تعيد الحياة للأنشطة الإبداعية، وأضافت أن رجوع الأضواء إلى مسارح الأوبرا تؤكد رغبة المجتمع فى استرداد عالمه الطبيعي، وأكدت أن وزارة الثقافة تفوقت في التعامل مع ازمة كورونا من خلال عرض وتقديم روائع ما تملكه من كنوز إبداعية على قناتها باليوتيوب وموقعها الإلكترونى على شبكة الانترنت واليوم يتحقق السبق للمرة الثانية بتدشين برنامج استئناف الحفلات الفنية بالاوبرا ، وأضافت أن البرنامج المتنوع الذي اعدته دار الاوبرا يشمل مجموعة من العروض التى تناسب كافة الشرائح العمرية فى المجتمع.



وكان المشهد البارز تحدى الجمهور الذى وصل عدده الى 400 مشاهد لفيروس كورونا حيث التزم بإلاجراءات الاحترازية التى تمثلت فى ارتداء الاقنعة الطبية والمرور على اجهزة قياس الحرارة والدخول من خلال بوابات التعقيم الى جانب الحفاظ على مسافات التباعد التى تم تحديدها، كما تابع انطلاق الانشطة اكثر من ٢٥ قناة تليفزيونيه مصرية وعربية وعالميه بجانب وكالات الانباء الدولية وتم بثه علي شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري.



جدير بالذكر أن مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " استقبل الجمهور أيضا في الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو بحفل لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار، ضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها "يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا" أداء ياسر سعيد ، و"من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود" تشدو بهم شروق، و"إسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين" أداء محمد الخولي، و"شط إسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية" تتغنى بهم ندي غالب، واختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية "عمار يا إسكندرية".

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