أغنية رمضان تنتهي من تسجيل ثلاث أغاني جديدة

انتهت الفنانة أغنية رمضان، مؤخرًا من تسجيل ثلاث أغنيات جديدة دفعة واحدة من إنتاج شركة غاليديا، والأولى تحمل اسم “فتشني” للشاعر الكبير عوض بدوي وألحان محمد النادي وتوزيع محمد مجدي.

وقالت أغنية ، إن الأغنية الثانية التي انتهت من تسجيلها تحمل اسم “ياني من جماله” كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج توزيع ميدو مزيكا.. والثالثة “الوقت فات” كلمات شراكي رفاعي الحان خميس البابلي توزيع احمد رمضان.

إنها انهت دراستها الاكاديمية منذ أكثر من عام بعدها قررت خوض تجربة الاحتراف بتمهل وعدم التعجل حيث شاركت في العديد من الحفلات الجماهيرية، والمناسبات الوطنية قبل جائحة كورونا حتى تتلمس مساحات التجاوب والقبول مع الجمهور، مشيرة إلى أنها لاقت قبولًا كبيرًا يشجعها على خوض خطوات أوسع في مجال الغناء.

وقالت إنها متأثرة بشكل كبير بتراث الأغنية العربية خاصًة ألحان العظيم بليغ حمدي وإتجاهه الموسيقي، كما أنها تستلهم أداء الفنانات الكِبار مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم وفايزة أحمد وبشكل خاص الفنانة وردة للحفاظ على تلك الروح والشخصية الغنائية، في الوقت نفسه تبحث عما يجعلها تقدم الروح المعاصرة من حيث موضوع الأغنية نفسها من ناحية، ومن أخرى في طبيعة اللحن والتوزيع وهذا ماجعلها تتمهل كثيرًا تجاه ماتقدمه.

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