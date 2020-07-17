شكرا لقرائتكم خبر عن يوجا وسط الطبيعة الخلابة.. نجمة La Casa De Papel تستغل وقت فراغها بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية إستير آيسبو، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من وسط المناظر الطبيعية في الجبال، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".

وظهرت نجمة المسلسل الإسبانى الشهير، في الصورة التى نشرتها، وهى تلعب اليوجا وسط الطبيعة الخلابة على إحدى الجبال الشاهقة لقضاء وقت فراغها بشكل مختلف.

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وكانت النجمة الإسبانية، قد شاركت بصورة لها من داخل العزل الصحي المنزلي مع كلبها، وهما يلعبان اليوجا من شرفه منزلها يومياً، عبر حسابها بموقع إنستجرام، لتعلن أنها تعيش اليوم الـ 18 من العزل داخل منزلها.