شكرا لقرائتكم خبر عن يوجا وسط الطبيعة الخلابة.. نجمة La Casa De Papel تستغل وقت فراغها بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة الإسبانية إستير آيسبو، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها من وسط المناظر الطبيعية في الجبال، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور "إنستجرام".
وظهرت نجمة المسلسل الإسبانى الشهير، في الصورة التى نشرتها، وهى تلعب اليوجا وسط الطبيعة الخلابة على إحدى الجبال الشاهقة لقضاء وقت فراغها بشكل مختلف.
وكانت النجمة الإسبانية، قد شاركت بصورة لها من داخل العزل الصحي المنزلي مع كلبها، وهما يلعبان اليوجا من شرفه منزلها يومياً، عبر حسابها بموقع إنستجرام، لتعلن أنها تعيش اليوم الـ 18 من العزل داخل منزلها.
وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس فى بريطانيا.
وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوجا وسط الطبيعة الخلابة.. نجمة La Casa De Papel تستغل وقت فراغها بشكل مختلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.