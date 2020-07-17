شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر لتوفيق الدقن: اختارونى فى البداية عشان انضرب وليس لقدرتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تسجيل نادر لحديث صحفى مع الفنان الراحل توفيق الدقن والذى مع الصحفى الراحل يوسف خليفة فى آواخر السبعينيات، سأله عن ممارسته رياضة البوكس وهل كانت سببا فى لعب أدوار الشر؟ ليجيب الدقن: هى كانت عامل مهم جدا.. ده سؤال وجيه... ونفسى من زمان أقوله.. أنا اتاخدت فى السينما مش عشان قدرتى الفنية أنا قدرتى الفنية يمكن بدت فى السنوات الأخيرة ويمكن لسة حتى مستغلتش لغاية دلوقتى.. أنا خدونى عشان انضرب. واستكمل الدقن: "عشان انضرب أنا ورشدى أباظة.. خدونا عشان الأبطال يضربونا.. مرة جابوا لى الضيف أحمد عشان يضربنى عشان بطل.. أيوه عشان يضربنى أنا خدونى السينما عشان انضرب.. عشان أسوق عربية أقع بيها.. عشان البطل يخطف البنت ويجرى ماكنش يجبونى عشان التمثيل.. إلى أن أثبتنا وجودنا واحدة واحدة بأدائنا.

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