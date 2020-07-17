شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عبد الرحمن أبو زهرة بعد أزمة والده: حزنت لسماعى ما حدثت معك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ضجة كبرى فى الآونة الأخيرة، عقب تصريحاته التى أشار فيها إلى سبب عدم مشاركته في الأعمال الفنية، ما جعله يفكر في الاعتزال، ما دفع الكثير من الفنانين إلى التضامن معه ودعمه.

في إطار ذلك، أكد عازف البيانو أحمد أبو زهرة، ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دعمه لوالده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قال: "يا أول من علمني كيف أحترم الفن وأعشقه وأكون صادقا في كل نوتة موسيقية أعزفها، من يوم ما كنت بلعب وأجري في كواليس المسرح القومي كطفل وأنت زرعت فيا احترام الجمهور وشوفتك إزاي بتدخل على المسرح وتتحول لغول يصول ويجول على خشبته وأنا وكل الجمهور الحاضر في حالة انبهار ومتعة لا نهائية".



ابن عبد الرحمن أبو زهرة

وأضاف ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: "شجعتني أن أترك مصر لأنك رأيت أن حال الفن في مصر للأسف في النازل، حزنت بعد سماعي لمواقف أخيرة حدثت لك في الوسط الفني، لا توصف بأنها امتهان لتاريخ، ولكن هى امتهان لانتساب من قاموا بإهانتك لهذه المهنة المقدسة، ولكن للأسف أصبح ينتسب إليها في مصر الكثيرين الذين يدنسوا رسالة الفن الحقيقية ولا يقدروا ولا يعلموا قيمة مثلك.. أقول هذا.. ليس لأنك أبي ولكن لأنك كنت معلمي وملهمي الأول في كل شيء.. أنت وماما الله يرحمها، ستظل في وجدان الجمهور، وسيظل حبهم لك بلا حدود ولا عزاء للفن المحترم والفنانين المحترمين في مصر".

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وفي وقت سابق، قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن هناك فهما خاطئا لتصريحاته الأخيرة، موضحاً أنه يمر بظروف قاسية وضغوط غير قادر على تحملها دفعته لقول إنه يفكر فى اعتزال العمل الفنى، وتابع: "فهموا كلامى خطأ.. أنا بمر بظروف عائلية قاسية أوى وربنا يصبرنى عليها.. ومقلتش هعتزل أنا قلت بفكر فى الاعتزال".

وأضاف "أبو زهرة"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يستطيع أن يعيش بدون الدراما وتفكيره فى الاعتزال كان بسبب الضغوط التى مر بها، وتابع: "أنا مقدرش أعيش من غير دراما وتمثيل.. كانت لحظة حزينة ومعرفش أنا قلتها إزاى".

وكان قد قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الخليج 365"، إنه يمر بحالة "اكتئاب" شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفنى سواء في الدراما أو السينما، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في الاعتزال بعد خدمة 60 عامًا فى الفن، على حد قوله، ولفت أبو زهرة إلى أن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا "أتولدوا" فى ظل توهجه الفنى.

وأوضح أبو زهرة، أنه من الكوميديانات المميزين، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المهمة في منطقة الكوميديا، مشيرًا إلى أنه يطالب صناع المحتوى الفني ببطولة عمل كوميدي وهيكسر بيه الدنيا على حسب قوله، متحديًا صناع المحتوى الكوميدي في تقديم عملا يضاهى المسلسل الذى يقدمه، إيماناً بموهبته وعطائه طوال تلك السنوات.

وأكد أبو زهرة، أنه يعانى من قلة العمل، وأن الأدوار التى تعرض عليه كل 4،3 أعوام تكون كضيف شرف، وهو ما لا يتماشى مع تاريخه الفنى، مطالبًا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذى أمتد لـ60 عامًا، موضحًا أنه يمتلك 27 درعاً وجائزة حصل عليها من وزراء مصر على مدار تاريخه، متسائلاً: مش حرام اللى بيحصل فيا دا؟.