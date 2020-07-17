شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مسلسل Game Of Thrones يحتفل بعيد ميلاد ويل فيرل.. اعرف قاله ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية تورمند في مسلسل Game Of Thrones، على الاحتفال بعيد ميلاد النجم العالمي ويل فيرل، الذي وافق أمس، ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام ليطلب من جمهوره مشاهدة أفلام النجم العالمي في عيد ميلاده الـ 53.

وفى سياق أخر، أعلن هيفجو في منتصف أبريل الماضي عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبه زوجته.





ونشر "تورمند" صورة له بصحبه زوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام، ليعلن شفاءه من المرض بشكل كامل، وكتب قائلاً: "لقد تعافينا تماماً وبصحة جيدة بعد إصابتي بفيروس كورونا، بعد عدة أسابيع من الحجر الصحي داخل المنزل، أصبحنا في النهاية أمنين وسليمين من المرض، كنا محظوظين لأننا التزمنا بالتعليمات مبكرًا في بداية الإصابة، نرسل حبنا ودعمنا لكل المصابين بالفيروس في جميع انحاء العالم، شكرا على دعمكم لنا، وتذكروا دائمًا أن تتخطوا كل الاحتياطات اللازمة وتغسلوا أيديكم".