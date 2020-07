شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن مع مشاهير هوليوود.. أروى جودة مع براد بيت ومحمد عبد الرحمن جليس بروس ويليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة جديدة من نوعها، ظهر بعض النجوم المصريين فى كادرات مختلفة وجديدة داخل أشهر المشاهد العالمية بجوار أبرز الفنانين العالميين فى أعمالهم السينمائية التى حصدت جوائز الأوسكار، وشاركت فى الكثير من المهرجانات الدولية.

وتماشى النجوم المصريين في صورهم الجرافيك التي صممها "محمد جابر" مع مواقف المشهد، حيث اختار المصمم لقطات متناسقة بشكل كبير مع وقفات النجوم العالميين، والتى ظهرت بشكل كبير بأنها واقعية، وتحتاج للتدقيق الكبير لمعرفة حقيقتها.

وبلمسة بسيطة ظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز، وهو يتوسط كلاً من النجم العالمي براد بيت، والنجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلمهما الأخير once upon a time in Hollywood، الذي استبداله "جابر" فيها بالمخرج العالمي كوينتين تارانتينو، وعلق محمد محمود عبد العزيز، قائلاً "أنا وحبايبى وأخواتى وعشرة العمر (براد و ليو) من كواليس {حلم} شكرأ صديقى المحترم محمد جابرتسلم ايدك و ربنا يباركلك فى موهبتك، مفاجأة حلوه و عجبتنى جداً".





وظهرت النجمة آروي جودة في صورتها بجوار النجم العالمي براد بيت في كواليس فيلم Allied، الذي عرض عام 2016، والتي ظهرت وكأنها في date مع النجم العالمي يجلسان في أحدي المقاهي، بينما ظهر النجم الكوميدي شيكو في صورته بجوار النجمة العالمية كيت وينسليت، وهما يتناولان الغذاء في إحدى مشاهد فيلم Titanic الشهير.

ونجح المصمم في إبراز النجم كريم محمود عبد العزيز وكأنه صديق مقرب من النجم العالمي مارك والبيرج في فيلمه The Fighter الذي عرضه عام 2010، بينما ظهرت الفنانة مي سليم بجوار النجم العالمي براد بيت في فيلمه الشهير The Curious Case of Benjamin Button الذي عرض عام 2008 والتي استبدلها "جابر" في الصورة بالنجمة العالمية كيت بلانشيت.





وكان للنجم محمد عبد الرحمن، ظهور مختلف وهو بجوار النجم العالمي بروس ويليس في إحدى مشاهده الشهيرة في فيلم 12 Monkeys الذي طرح عام 1995 وجسد فيه ويليس بأنه مريض نفسي، والذي ظهر وكأنه "جليس" للنجم العالمي يقرأ له كتاب بدلاً من النجم براد بيت.

كما ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق في صورتها بجوار اسطورة السينما العالمية آل باتشنو في فيلمه The Humbling الذي عرضه في دور السينما عام 2015 ونجح في المنافسة على حصد الكثير من الجوائز.