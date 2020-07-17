شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يوجه رسالة جديدة إلى ابنه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان العالمي أميتاب باتشان على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة، موجها رسالة جديدة إلى ابنه.

وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مساء اليوم: "في الأوقات السعيدة، وفي أوقات المرض، أنت قريبا وعزيزا لنا، نتمنى لك الخير والطيبة".



أميتاب باتشان

وأضاف: "معجبونا قد منحونا حبًا لا نهاية له ورعاية عاطفية وصلاة.. نعرب عن امتناننا الكريم لكم جميعًا.. في هذه الظروف بروتوكول المستشفى مقيدة، لذا فإن الاستجابات الفردية غير ممكنة.. لكننا نرى ونقرأ ونسمع جميعًا منكم.. شكرًا جزيلا لكم".

وفي وقت سابق، تحدث الفنان العالمي أميتاب باتشان عن آخر تطورات حالته الصحية، مساء اليوم الخميس، معربًا عن شكره الشديد لكل من حاول الاطمئنان عليه أو دعا وصلى من أجل تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وقال أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم، إنه تلقى العديد من الرسائل القصيرة وعلى واتساب وإنستجرام وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا: "أرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر السوشيال ميديا.. امتناني ليس له حدود".

أما عن برتوكول العلاج من فيروس كورونا المستجد الذي يخضع له الفنان الهندي في أحد المستشفيات قال أميتاب باتشان عبر حسابه الشخصي على تويتر: "بروتوكول المستشفى مقيد لا أستطيع أن أقول المزيد.. الحب".

وفي وقت سابق، شارك الفنان العالمي الهندي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له، لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، كما وجه رسالة إلى جمهوره بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال أميتاب باتشان في رسالته إلى الجمهور: "أولئك الذين يكرهون كل الآخرين، والذين يعبرون عن الغيرة دائمًا تجاه الآخرين، الذين لا يزالون غير راضين وغاضبين ويشككون دائما.. أولئك الذين يعيشون على الآخرين.. ستبقى هذه الأنواع الستة من الناس مليئة بالحزن .. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤلاء المستوطنين".