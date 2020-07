شكرا لقرائتكم خبر عن 8 وشوش رسمها مغنى الراب الشهير ديريك على جسده تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مغنى الراب الشهير ديريك، لم ينس كل من وقف إلى جواره فى حياته سواء هؤلاء المؤثرين فى حياته الشخصية أو تاريخه المهنى أو من كانوا بالنسبة له مصدر إلهام، حيث رصدت عدسات المصوريين النجم الشهير وهو يقضى إجازته على الشاطئ فى بربادوس بالكاريبى وظهر على جسده 8 وشوش بالتاتو، وهم جدته لوالدته ووالدته ووالده والمطربة البريطانيا الراحلة ساد ومغني الراب ليل واين ومنتج يدعي 40 وعمه والمطربة آليا هوتون التي توفت في حادث تحطم طائرة.



مغني الراب الشهير ديريك



وكان النجم العالمي فيوتشر أطلق علي قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" كليب جديد مع النجم الشهير دريك، والكليب بعنوان " Life Is Good " من اخراج الكندي Director X .

واستطاع كليب " Life Is Good " لفيوتشرودريك أن يحقق نسبة مشاهدة بالملايين علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب " ، و ذلك بعد يوم واحد من طرح الكليب .

يذكر أن موقع Billboard " أقام تصويت " بين المعنيين بالموسيقي والغناء ليعلنوا أي فنان ينتظرون اطلاق ألبوم غنائي في عام 2020 و ضمت القائمة 6 فئات وهم " ريهانا و اديل و ليدي جاجا وجاستين بيبر ودريك و فئة تحت مسمي " آخرون" ، و آتي التصويت لدريك في المركز السادس.

وتقول كلمات أغنية Life Is Good:

Workin' on the weekend like usual

Way off in the deep end like usual

Niggas swear they passed us, they doin' too much

Haven't done my taxes, I'm too turnt up

Virgpil got that Patek on my wrist goin' nut

Niggas caught me slippin' once, okay, so what?

Someone hit your block up, I'd tell you if it was us