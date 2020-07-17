راغب علامة يعد الجمهور بأغنية ستشكل صدمة

أكد السوبرستار راغب علامة أنه يستعد خلال الأيام المقبلة لدخول الاستوديو لتسجيل أغنية جديدة مستوحاة من أجواء الأزمة الاقتصادية التي يعشيها لبنان.

عن الأغنية يقول “علامة” في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن الأغنية ستشكل صدمة وذلك لقوتها وتطرقها للوضع الحالي بشفافية عالية وانتقاد لكل من أوصلنا لهذه الحالة المؤسفة في لبنان، على أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب.

آخر أعمال السوبرستار أغنية “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.

الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد وأهداها لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن.