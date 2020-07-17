مادلين مطر تعود إلى جمهورها بعد غيابا

بعد غياب لفترة طويلة عن الساحة الفنية، أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين مطر أخيرًا عن استعدادها للعودة قريبًا إلى جمهورها.

ونشرت مادلين مطر صورة جديدة لها، ظهرت فيها خلال جلسة عمل وتحضير لعمل فني جديد، على ما يبدو س وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “أنا رجعتلكم أقوى من قبل مستعدين؟”.

جدير ذكره أن آخر أعمال مادلين مطر كانت أغنية “خانوني” باللهجة العراقية التي طرحتها في العام 2018 من كلمات قسي عيسى، ألحان نور الزين وتوزيع حسام الدين.

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