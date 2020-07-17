شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس بوند "بيطير" فى كواليس تصوير فيلم No Time to Die.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي دانيال كريج، صاحب شخصية العمل 007 "جيمس بوند" في الفيلم القادم No Time to Die، بشكل متألق في وراء كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم في إيطاليا.

ونشرت الصفحة الرسمية لسلسلة الأفلام الشهيرة 007، عبر انستجرام، مجموعة صور ظهر فيها النجم العالمي "كريج"، وهو يقفز من فوق أحد المباني الى مبني آخر، ليظهر استعداداته بشكل كبير في تصوير مشاهد الأكشن.

وعلى سياق متصل، استقرت الشركة المنتجة للفيلم على عرضه فى 12 نوفمبر المقبل بالمملكة المتحدة و20 نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما اكد موقع فارايتي.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

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فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانييل كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.





الفيلم كان قد واجه العديد من المشكلات حيث شهد الفيلم انسحاب المخرج داني بويل بسبب خلافات نشبت فجأة بينه وبين الجهة المنتجة للفيلم، ثم شهد الفيلم أيضا اندلاع حريق كبير داخل استديو التصوير مرورا بوقوع حادث سيارة كاد أن يودى بحياة سائقها في مشاهد وصفت بأنها الأكثر دراماتيكية بالفيلم إضافة إلي إصابة بطل الفيلم دانييل في كاحله مما تسبب في توقف التصوير لفترة حتي يتعافي.