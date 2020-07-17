شكرا لقرائتكم خبر عن "ويزو" تخسر وزنها فى صورة فوتوشوب.. وتعلق : إيه الحلاوة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة مسرح مصر الفنانة "ويزو"، عبر حسابها بموقع انستجرام على مشاركة جمهورها صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب، حيث ظهرت من خلالها نحيفة كأنها خسرت وزنها، وعلقت قائلة:" إيه الحلاوة دي بالصلاة على النبي".



وزيرو عبر انستجرام

وكانت كشفت نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو عن نشأتها فى حى السيدة عائشة، حيث تخرجت فى كلية التربية جامعة عين شمس، مضيفة أنها بمجرد تخرجها من الجامعة تم تعيينها مدرسة كيمياء فى مدرسة ثانوى بنين واستمرت فى التدريس لمدة 3 سنوات، لكنها طوال فترة الجامعة كانت تفكر بالتمثيل ولم تجد الفرصة حتى جاءها "تياترو مصر" عام 2013





وأوضحت ويزو لـ"الخليج 365" أنها دخلت التمثيل من بوابة عروض "تياترو مصر" وتركت التدريس نهائياً وحققت العروض نجاحاً كبيراً على مدار سبع مواسم مع تغيير اسمها إلى "مسرح مصر"، لافتة إلى أنها عرفت خلال السنوات الماضية بأدوارها الكوميدية لكنها تبحث عن تقديم أدوار أخرى بعيداً عن الكوميديا، كما أكدت أن حلم عمرها هو تقديم الفوازير.

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يذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.

كما ظهرت ويزو كضيفة شرف فى 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال شهر رمضان الماضى وهى "عمر ودياب" مع على ربيع ومصطفى خاطر وإخراج معتز التونى، و"سكر زيادة" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وإخراج وائل احسان، و"اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التونى.